Francesco Pedone, tecnico della Juventus Under 17, ha svelato un retroscena riguardante Massimiliano Allegri: "Siamo lontani dalla prima squadra ed è sempre bello ascoltare le parole di Allegri. Abbiamo visto l'allenamento e per noi è stato un momento positivo. Max ci ha dato dei consigli come ha sempre fatto in questi anni. Ci ha parlato del suo modo di vedere il calcio. Consigli e parole che vanno prese nel modo giusto. Quando c'è un allenatore così importante che ci fa certi discorsi per noi è tutto oro colato".