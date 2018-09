Francesco Pedone, allenatore dell'Under 17, ha parlato dopo la vittoria per 2-1 nel derby contro il Torino: “La nostra legge è quella del gioco, cerchiamo di portare avanti i nostri principi anche se ci siamo complicati la vita rimanendo in 10. Gli ultimi 20 minuti sono stati di sofferenza ma durante la partita abbiamo fatto le cose giuste, abbiamo fatto due gol e potevamo farne altri con più qualità. I ragazzi li sto conoscendo, hanno qualità nel gioco, voglio che siano sempre propositivi. C’è da migliorare la mentalità e l’aspetto caratteriale, è giusto che iniziano a capire i momenti della partita. L’aspetto caratteriale è fondamentale per il loro futuro. Mi è piaciuto il fatto che abbiamo sofferto assieme. De Winter? Può giocare sia terzino che a centrocampo, può farli tutti. E’ un ragazzo che ha capacità nel gioco. Tongya? Abbiamo lui e Moreno che sono 2002, siamo felici che si allenino con i più grandi, vuol dire che sono pronti. Oggi gli ho detto di giocare come sa. I compagni li conosce.”



L’intervista completa nel video: