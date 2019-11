Filippo Fiumanò è uno tra i talenti più cristallini della Juventus Under 17 e oggi ha vissuto una giornata da sogno con la squadra bianconera. Il difensore centrale classe 2003, infatti, ha siglato il primo gol stagionale all'ottava presenza in campionato con potete tiro dalla distanza, che è andato a insaccarsi all'incrocio dei pali. Non bastasse, è stata la rete che ha sbloccato il derby di categoria contro il Torino in favore della Juventus, che ha poi vinto la partita per 3-1. Insomma, Fiumanò è tra i prospetti da tenere in maggiore considerazione in casa bianconera in ottica futura.