In un'intervista esclusiva concessa a Tuttosport, Alcibiade parla del gruppo Under 23: "Abbiamo una squadra molto interessante, abbiamo iniziato benino ma non possiamo accontentarci dei punti che abbiamo. Vogliamo salire in classifica. Vogliamo subire meno gol, è questo il nostro problema perché ne facciamo tanti. Han e Mota sono fuori categoria, hanno numeri pazzeschi e avranno un gran futuro. Obiettivo? Giochiamo partita per partita, ma i playoff sono alla nostra portata. La Juve U23 è fondamentale per non perdere alcuni giocatori forti che magari ad inizio carriera si demoralizzano per il poco spazio. Io provo a fare da chioccia durante la settimana, è lì che si migliora".