"Davide De Marino durante la gara di domenica 25 aprile con la Carrarese ha riportato una distorsione del ginocchio destro. I controlli clinici e strumentali ultimati nella giornata di oggi hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore e il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni".

Questo l'esito dei rilevamenti medici per il difensore della Juventus Under 23, che sul suo profilo Instagram: "Il destino mi ha sottoposto ad affrontare un'altra grande sfida, dalla quale senza dubbio ne uscirò più forte come ho sempre fatto. In bocca al lupo ai miei compagni per questo finale di stagione. Ci rivedremo presto in campo".