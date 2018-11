Se la Prima Squadra va avanti a gonfie vele, l'Under 23 è in piena crisi. Quinta sconfitta consecutiva e quart'ultimo posto in classifica: sono queste le ricette di un disastro in piena regola. I giovani bianconeri sembrano incapaci di reagire, ma soprattutto di competere ad armi pari con l'esperienza di avversari di categoria, forti di molti anni di battaglie alle spalle: poca malizia e poca sostanza, per una rosa che di qualità ne avrebbe da vendere, ma si perde in errori banali e superficialità.