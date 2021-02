La Juventus Under 23, nella giornata 23 del campionato di Serie C girone A, si è risollevata alla grande dopo il brutto ko contro la capolista Como e ha strapazzato il Livorno con il punteggio di 6-0, il più largo di sempre nella giovane storia della 'seconda squadra' bianconera.



IL TABELLINO



Juve Under 23-Livorno: 6-0



Marcatori: (Brighenti 26', 29', Marques 30', Correia 47', Compagnon 65', Pecorino 69')



Juve Under 23 (4-4-2): Bucosse; Di Pardo, Capellini, Dragusin, De Marino (Rosa 67'); Ake (Compagnon 62'), Leone (Ranocchia 77'), Peeters (Barrenechea 62'), Correia; Brighenti (Pecorino 62'), Marques.​ A disp. Garofani, Raina, Alcibiade, Gozzi, Barbieri, Delli Carri.​ All. Zauli

Livorno (4-3-2-1): Stancampiano, Marie Sainte (Deverlan Vicente76'), Sosa, Blondett, Parisi, Bussaglia, Castellan, Buglio, Haoudi (Nunziatini 72'), Mazzarani (Pallecchi 41'), Dubickas A disp. Neri, , Canessa​. All. Dal Canto



Ammonizioni: (Aké (J) 38', Bussaglia (L) 49', Capellini (J) 50', Buglio (L) 67' )