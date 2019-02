Alessandro Dal Canto: l'ex allenatore della Primavera della Juventus è ripartito dall'Arezzo, in Serie C, dove è pronto ad affrontare l'Under 23. "Squadre B? Non mi sono fatto un'idea, ho visto che è argomento di discussione della Lega, ancora oggi - le sue parole -. Farla con una squadra sola non mi sembra comunque una grande soluzione. Io schiererò la miglior formazione possibile, tra noi e la Juve non c'è grande differenza sul piano tecnico e del fisico. Siamo una squadra formata comunque da bravi ragazzi, e forse è questo il problema. Bisognerebbe essere... figli di buona donna, ecco".