Terza giornata di campionato e terzo impegno complicato per la Juventus Under 23 nel campionato di Serie C. Dopo le sconfitte contro Alessandria e Carrarese, i giovani bianconeri affronteranno il Novara e oggi è arrivata la comunicazione ufficiale con data e orario della partita. La sfida è in programma per domenica sera alle ore 20.30 allo stadio Silvio Piola di Novara, al pari di quelle tra Albissola e Pro Vercelli e tra Robur Siena e Pontedera.