Dopo aver conquistato l'accesso ai playoff grazie alla vittoria di misura contro la Carrarese, la Juventus Under 23 torna in campo domenica per l'ultima gara del campionato contro il Piacenza. Nonostante l'obiettivo raggiunto, i giovani bianconeri cercheranno di migliorare la propria posizione nella griglia playoff. A fischiare l'inizio della partita - in programma alle 17:30 - sarà ​Simone Taricone della sezione di Perugia, coadiuvato da ​Francesco Cortese di Palermo e ​Lorenzo Poma di Trapani; ​Giuseppe Vingo di Pisa il quarto assistente.