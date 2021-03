Sabato 3 aprile - fischio d'inizio alle 20:30 - la Juventus Under 23 tornerà in campo per sfidare l'Alessandria tra le mura del Moccagatta, stadio di casa di entrambe le compagini. La squadra di Zauli è reduce da due brutte sconfitte - l'ultima contro la Pro Patria - e avrà bisogno di tornare a macinare punti se vuole mantenere la posizione che varrebbe i playoff a fine stagione. Ad arbitrare il match contro i Grigi sarà il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato da Luca Testi di Livorno e Marco Lencioni di Lucca, quarto assistente Niccolò Turrini di Firenze.