La Juventus Under 23 fa il suo esordio ufficiale nella serata di domani, alle 20.30 nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie C contro la Pergolettese. Motivo per cui i giovani bianconeri sono al lavoro a Vinovo, agli ordini di Fabio Pecchia, che ha sostituito Mauro Zironelli in panchina, per preparare al meglio l'importante appuntamento. Per continuare a sognare la vittoria nella competizione, ma anche per regalare a Pecchia un esordio da sogno alla Juventus.