La Juventus Under 23 vuole rialzarsi dopo le recenti delusioni per provare a salire nella metà più alta di classifica, dopo aver raccolto appena 24 punti in 22 partite giocate fin qui. La sfida di domani, alle ore 18.30 al Moccagatta, però, è di quelle complicate: di fronte ai bianconeri c'è il Novara, settima forza del campionato. Questi i convocati di Mauro Zironelli per la partita:



1 Del Favero, 2 Andersson, 3 Zappa, 4 Zanandrea, 5 Muratore, 6 Toure, 7 Emmanuello, 8 Kastanos, 9 Bunino, 10 Pereira Da Silva, 11 Mavididi, 12 Busti, 13 Alcibiade, 14 Olivieri, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Morelli, 20 Beruatto, 24 Coccolo, 25 Pozzebon, 30 Nocchi, 34 Del Prete, 39 Meneghini