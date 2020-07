Ecco i convocati di Fabio Pecchia, allenatore della Juve Under 23, per la partita contro la Carrarese, quarto di finale dei playoff di Serie C che si gioca domani a Carrara in gara secca.



Nocchi

Coccolo

Peeters

Marchi

Portanova

Brunori

Mulé

Marques

Toure

Zanimacchia

Di Pardo

Rafia

Beruatto

Vrioni

Loria

Parodi

Frabotta

Siano

Dragusin

Wesley

Delli Carri

Alcibiade

Minelli

Ahamada