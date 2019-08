Riparte l'avventura della Juve Under 23 di Pecchia. Ecco i convocati, 21, del mister per la gara di Coppa Italia contro la Pergolettese: "Sono 21 i convocati da mister Fabio Pecchia per la prima uscita ufficiale di questa stagione dell'Under 23 della Juventus. I bianconeri saranno impegnati domenica sera alle 20:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria contro la Pergolettese, nella prima giornata di Coppa Italia di serie C.

Questo l'elenco degli uomini a disposizione:

Beruatto

Capellini

Clemenza

Coccolo

Del Fabro

Delli Carri

Di Pardo

Frederiksen

Gerbi

Loria

Mavididi

Monzialo

Nocchi

Oliveira Rosa

Olivieri

Peeters

Rafia

Siano

Toure

Zanimacchia

Zappa"