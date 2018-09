Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il direttore sportivo della Juventus Under 23, Cherubini. Di seguito, le sue dichiarazioni.



AMBIZIONE - "Dobbiamo sempre scendere in campo con l'idea di vincere. Sappiamo che sarà difficile, ma la maglia che indossiamo ci impone di farlo: siamo consapevoli delle difficoltà, ma vogliamo affrontare le sfide che ci si prospettano".



SUL MONZA - "Credo che come ha detto il presidente, qualsiasi imprenditore importante se si avvicina alla Lega Pro non fa altro che accrescere il valore del brand".



MAROTTA - "Posso dire che sono solo fortunato a collaborare da 7 anni con il direttore Marotta e le sue grandi società. Ha già risposto lui. Non aggiungo altro a questa questione".