"La Juventus Under 23 non chiude il 2020 vincendo: al Moccagatta passa il Renate al termine di una gara emozionante. Succede tutto nel secondo tempo: al vantaggio bianconero firmato Felix Correia rispondono prima De Sena e poi Kabashi su calcio di rigore. Il Renate torna a casa, dunque, con 3 punti. Si chiude così l’anno della Juventus Under 23 che, anche questa volta, esce dal terreno di gioco con più di un rimpianto. La squadra di Zauli, infatti, dopo essere passata meritatamente in vantaggio, sembrava in totale gestione della gara, ma due episodi hanno permesso alla capolista di tornare a casa con una vittoria molto importante. Rimane positivo il percorso dei bianconeri in questa stagione: 25 punti e nono posto, ancora in zona play-off".