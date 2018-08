Dopo l'esordio della Juventus U23, sono diversi gli occhi puntati sull'attaccante bianconero Stephy Mavididi, in campo per 70' al centro del tridente di Zironelli nel match contro il Cuneo ad Alessandria. Tuttosport ha coinvolto due addetti ai lavori per presentare meglio il centravanti inglese al grande pubblico. Nicola Liguori, scout che collabora con Pierpaolo Marino, ha spiegato come Mavididi "debba migliorare nella freddezza sotto porta, perché fin qui non ha segnato molto in carriera. Pur con le dovute proporzioni, ricorda Rashford che alla sua età è però già esploso nel Manchester UTD di José Mourinho".