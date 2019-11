L'attaccante della Juventus Under 23 Dany Mota Carvalho si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo è stato sempre il mio giocatore preferito, non solo per la nazionalità in comune. Mi piace tutto di lui, anche fuori dal campo è una persona speciale. Mi emoziono guardandolo quando mi alleno con la prima squadra, lui è tranquillo, scherza e mi dà consigli. Aiuta spesso noi giovani". Sulle spalle di Mota Carvalho però c'è la numero 9: "Il 7 ce l'avevo all'Entella, ma il 9 mi sembra più adatto per una punta come me. Gol alla Ronaldo? Una volta l'ho fatto: una rovesciata spettacolare contro il Siena. Ci provavo da un po'". Sogni nel cassetto? "Giocare con Cristiano. Ora però devo pensare a raggiungere i playoff con l'Under 23". L'unico club a creare la seconda squadra: "Questa società sta avanti, nell'Under 23 noi giovani possiamo crescere senza pressioni".