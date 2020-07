Andrea Pirlo tornerà alla Juventus come allenatore dell'Under 23. La decisione è stata presa, ci sono gli accordi e manca ormai solo il comunicato ufficiale che arriverà al termine della stagione visto che la squadra allenata da Fabio Pecchia è in corsa nei play-off. Come riporta Sky Sport, è pronto anche il ritorno di un altro ex calciatore in dirigenza. Si tratta di Marco Storari, che affiancherà Paratici e Nedved per stare vicino alla squadra e curare anche parte dell’area tecnica.