La Juve Under 23 tornerà ad allenarsi in settimana con sedute di gruppo. Come scrive Tuttosport giovedì sono iniziati i test al J Medical. Domani il Consiglio Federale della FIGC deciderà la roadmap del campionato e della Coppa Italia di Serie C che i bianconeri dovrebbero giocarsi contro la Ternana. Possibile che la partita si giochi in gara secca (solitamente sono previsti andata e ritorno) in campo neutro. Il Manuzzi-Orogel di Cesena è candidato ad ospitare la gara che si potrebbe giocare a fine giugno.