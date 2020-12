Il mediano belga classe '99 Daouda Peeters, perno centrale della Juventus Under 23, si è raccontato a JTV: "La squadra sta vivendo un buon momento: dopo la sconfitta con l'Olbia eravamo un po' giù di morale, ma dopo la vittoria sulla Pergolettese ci sentiamo benissimo, siamo molto felici. Rispetto all'anno scorso il gruppo è ancora più giovane, è ricco di Primavera promossi in Under 23. Mister Zauli sta facendo un gran lavoro, non è facile allenare bene i giovani e far dare sempre il massimo."



L'ARRIVO ALLA JUVE - "Accadde due anni fa, quando la Juventus mi chiamò non ci credevo, è una grande squadra e sono felice di giocare qua. Prima giocavo in Belgio, dove sono cresciuto. Dal Bruges mi trasferii in Italia alla Sampdoria, e dopo un anno nella Primavera blucerchiata mi ha preso la Juve. I miei modelli? Bentancur, Arthur, i centrocampisti della prima squadra... Fui molto contento di esordire contro il Cagliari quest'estate, anche se era una partita difficile, una sconfitta. Ma per me personalmente fu una grande emozione".