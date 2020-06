La Juventus Under 23 ha da poco vinto la Coppa Italia di Serie C con Fabio Pecchia in panchina, ma l'anno prossimo cambierà tecnico. Come riporta Sky Sport, infatti, farà il suo ritorno in bianconero Andrea Pirlo, che ha sciolto gli ultimi dubbi sul suo futuro, per sedersi sulla panchina dei giovani juventini. Al suo fianco un vecchio compagno, col quale è cresciuto a Brescia, e grande amico: Roberto Baronio. Il tutto verrà ufficializzato al termine della stagione, con la Juve Under 23 in corsa per la promozione in B, per rispetto nei confronti del lavoro di Pecchia, ma il prossimo tecnico della Juve Under 23 sarà Andrea Pirlo.