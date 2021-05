ha suonato la carica ai microfoni di JTV in vista della gara secca di playoff contro la: “Le sensazioni sono molto positive, la partita non si era messa nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a recuperarla e passare il turno. Adesso ci aspetta una partita molto più difficile, siamo pronti ad affrontarla con lo spirito giusto dopo questa vittoria che ci dà grande motivazione”.– “L’essere obbligati alla vittoria ci ha dato una spinta in più? Sicuramente sì, ci ha sbloccato dal punto di vista piscologico. Il gol ci ha costretti a scioglierci ed andare all’arrembaggio verso la vittoria e ci siamo riusciti”.– “Il nostro obiettivo è quello di passare il turno. Andremo là consapevoli delle nostre capacità, faremo di tutto per vincere. Credo che questa partita rappresenti lo scoglio più grande perché poi iniziano le partite ad andata e ritorno”.– “Il nostro rapporto è normale, come fra tutti i giocatori e allenatori. Sicuramente credo ci sia una stima reciproca che ci permette di lavorare bene insieme. Migliorato? Nel tiro da fuori, che ho sfruttato abbastanza in questa stagione. Poi l’impatto fisico, diverso dalla scorsa stagione”.– “Credo molto in questa squadra. Lo scoglio più grande è questa partita, siamo obbligati a vincere. Nell’andata e ritorno avremo una prospettiva diversa, perché su due partite le nostre capacità possono venire fuori ancora di più. Possiamo andare più avanti possibili”“Avere il mister con cui mi ero già allenato è stato un vantaggio. Ho trovato un gruppo molto affiatato e si è creata subito una bella atmosfera. Questo mi ha aiutato molto, anche il fatto che questo è stato il mio secondo anno a Torino, mi ha fatto sentire più sicuro”.