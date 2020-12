Massimo Crippa, ex giocatore di Napoli e Parma, direttore generale del Renate, parla ai canali ufficiali del club nerazzurro, tornando sulle proteste di Nedved dopo la gara vinta dalle Pantere contro la Juventus Under 23: "Anche ieri il Renate ha meritato di vincere, per la grande prestazione offerta e per l’immediata reazione allo svantaggio. Credo che Nedved (in merito al rigore concesso ai nerazzurri, ndr) non debba prendersela con la terna ma con Delli Carri, perché la reazione scomposta su Esposito legittima espulsione e calcio di rigore. Ripeto, in questa lunga serie di risultati positivi, c’è tutta l’applicazione e la voglia di migliorare di questo gruppo. Che nessuno può sminuire sulla base di episodi del genere…".