Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, il nuovo profilo candidato a ricoprire il ruolo di centravanti della Juventus è quello di Gianluca Litteri. Il calciatore, attualmente al Venezia, è ormai chiuso da Alessandro Rossi, arrivato in Laguna dopo l'esperienza alla Lazio (squadra in cui quest'ultimo è proprio cresciuto). Insomma: ora Litteri potrebbe fare al caso della Juve Under 23, che ha già sondato nei giorni scorsi Mokulu e Cocco. E che ha seria intenzione di stringere sul mercato, per regalare a mister Zironelli un innesto di assoluto livello.