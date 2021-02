La Juventus Under 23 oggi pomeriggio ha pareggiato 1-1 contro la Lucchese, fanalino di coda del girone A di Serie C. ​I bianconeri si fanno infilare in una delle poche azioni realmente pericolose degli ospiti e nonostante mantengano il pallino del gioco faticano tremendamente a finalizzare: problema già visto contro la Pro Vercelli. Nella seconda parte della ripresa, la Juve non ha avuto la forza e la motivazione di attuare un vero e proprio assedio: è mancata la voglia e la cattiveria per vincere.IL TABELLINOJuve Under 23-Lucchese: 1-1Marcatori: (Bianchi 45', Marques 64')Juve Under 23 (4-4-2): Nocchi; Barbieri (Brighenti 60'), Capellini, Gozzi, De Marino; Akè, Leone, Ranocchia (Dabo 46'), Felix Correia (Del Sole 79'); Marques, Rafia (Compagnon 60'). ​A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Alcibiade, Delli Carri, Cerri. ​All. ZauliLucchese (3-5-2): Biggeri; Panariello, Nannelli, Bianchi, Panati (Maestrelli 68'), Solcia, Meucci, Adamoli, Pellegrini, Petrovic, Zennaro (Kosovan 68'). A disp. Forciniti, Pozzer, Lo Curto, Cruciani, Dalla Bernardina, Bartolomei, Benassi, Scalzi, De Vito, Galardi. All. LopezAmmonizioni: (Solcia (L) 8', Ranocchia (J) 37', Meucci (L) 65', Biggeri (L) 81', Pellegrini (L) 91')Il commento di mister Lamberto Zauli: "C’è rammarico per questo pareggio perché sicuramente abbiamo lottato, ma tecnicamente non abbiamo giocato una grande partita. Il giro palla non ha funzionato perché siamo stati troppo lenti e la Lucchese è riuscita a fare il suo gioco chiudendosi e ripartendo in contropiede. La nostra buona capacità tecnica non si è vista e il pareggio è frutto anche e soprattutto di questo aspetto. Ci portiamo a casa la buona reazione della ripresa, anche se avremmo voluto vincere. Ora penseremo allo prossima sfida preparandola al meglio".