Quella della Juventus Under 23 è una stagione altalenante anche se gli ultimi risultati hanno permesso alla squadra di Mauro Zironelli di risalire la china. Come riporta ​Gazzetta.it, tuttavia, i bianconeri inseriranno forze fresche all'interno della squadra nel mercato di riparazione. La Juventus Under 23, in particolare, è alla ricerca di una punta. I nomi seguiti da Federico Cherubini sono Daniele Cacia (Novara), Nicolò Giannetti (Livorno) e Gianmarco Zigoni (Venezia).