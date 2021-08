UFFICIALE | Emanuele Zuelli è un nuovo giocatore dell'#Under23



Classe 2001, centrocampista, firma un contratto di due anni con opzione per il prolungamento fino al



Benvenuto! pic.twitter.com/zpcZlNGgyU — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 9, 2021

Doppia giornata sul mercato in entrata per la Juventus Under 23. Dopo l'esperto Poli che arriva in squadra come fuori quota, ecco un giocatore pienamente "in età" per la seconda squadra bianconera: il classe 2001, proveniente dal Chievo in dismissione a causa dei noti problemi societari (con tanto di mancata iscrizione ai professionisti).