sarà operato nei prossimi giorni in seguito al riscontro di un'aritmia cardiaca. Lo comunica lacon una nota ufficiale sul giocatore dell'Under 23:Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un’aritmia cardiaca. I tempi stimati per la ripresa dell’attività agonistica sono di 30 giorni.