Dopo lo slittamento dei playoff di Serie C causa-Covid, la Lega Pro ha potuto finalmente stabilire le date del secondo turno: la Juventus Under 23 è attesa dalla Pro Vercelli ​mercoledì 19 maggio alle 17:30. La Pro, in virtù del miglior piazzamento del Girone A in regular season, avrà a disposizione due risultati su tre. La Juve di Zauli avrà quindi l'obbligo della vittoria.