Il mercato juventino in uscita si muove... per la seconda squadra. Mirco Li​pari, attaccante molto tecnico di 19 anni della Juve Under 23, che il club bianconero ​prelevò tre anni fa dalle giovanili dell'Em​poli, è ​pronto a vivere un'es​perienza in ​prestito in un'altra squadra di Serie C, la Juve Stabia.