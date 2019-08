Il futuro di Lorenzo Del Prete, difensore della Juventus Under 23, potrebbe essere nuovamente in Serie B. Il giocatore classe 1986, aggregato ai bianconeri dall’ottobre 2018, è entrato nel mirino del Trapani, squadra neo promossa nella Serie cadetta. Nella sua lunga carriera, Del Prete ha girovagato in molte società tra le quali Frosinone, Pescara, Crotone e Perugia. Nella scorsa stagione, il difensore, nativo di Roma, ha collezionato 27 presenze condite da 1 goal. L'arrivo del neo acquisto difensivo Erasmo Mulè dalla Sampdoria, può dunque aprire le porte al trasferimento dell'esperto giocatore bianconero.