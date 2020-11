La Juventus Under 23 scende in campo contro la Pistoiese per la dodicesima giornata del girone A della Serie A. I bianconeri hanno 12 punti, +9 sugli avversari di oggi che hanno anche due partite in più rispetto alla squadra di Zauli. Grandi presenze sulle tribune del Moccagatta, dove Pirlo e altri bianconeri vogliono studiare da vicino l'Under 23.