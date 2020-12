La Juventus Under 23 ha raccolto ieri la seconda sconfitta consecutiva. La squadra allenata da Lamberto Zauli, oltre ad essere apparsa scarica dal punto di vista fisico e mentale, ha mostrato poca lucidità nella trequarti avversaria. In questa fase del torneo, i giovani bianconeri devono fare a meno di due attaccanti di peso come. La punta albanese è rimasta vittima di una frattura del perone che lo sta tenendo fuori dai campi. Attraverso i propri social, però, ha voluto mandare un messaggio di speranza: "Manca sempre meno".​