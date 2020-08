Luca Zanimacchia è stato uno dei giocatori più in vista nella Juventus Under 23, e non sorprende che abbia delle richieste di mercato. Come riporta Sky Sport l'ala destra è a un passo dal Real Saragozza, che milita nella seconda serie spagnola. Per quanto riguarda la formula, si sta trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il 22enne Zanimacchia ha esordito anche in Serie A con la prima squadra sotto la gestione di Maurizio Sarri. Nell'ultimo campionato di C ha segnato 4 reti, playoff compresi.