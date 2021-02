La Juventus Under 23 viaggia al 7° posto a quota 36 punti nel girone A di Serie C, reduce da una vittoria tennistica contro il Livorno seguita al ko per 3-0 col Como. Così l'allenatore della 'seconda squadra' bianconera Lamberto Zauli ha presentato il match di domani (ore 12.30) sul campo dell'Albinoleffe:



DOPO IL LIVORNO - "La cosa più importante contro il Livorno è stata la reazione dopo la sconfitta di Como: un giocatore dopo una sconfitta deve fare una settimana ai massimi livelli sotto il profilo sia tecnico sia mentale. Col Como gli episodi iniziali avevano condizionato tutta la partita, che non era stata così pessima, tuttavia gli errori in gare così importanti fanno la differenza ai fini del risultato. E col Livorno il 6-0 è stato figlio proprio di questo: prima mezz'ora abbastanza equilibrata, poi siamo stati bravi a fare giocate di qualità. In 5-6 minuti abbiamo segnato 3 gol e il match si è incanalato nel verso giusto: noi abbiamo continuato a spingere mentre il Livorno si è un po' aperto. Lì insomma abbiamo sfruttato le occasioni. Ai ragazzi devo far capire che bisogna partire sempre molto concentrati perché ogni palla può essere decisiva per costruirci la partita sopra. A Como siamo stati penalizzati, col Livorno bravi a sfruttare tutto questo".

6-0 STORICO - "Quando si parla di aspetti positivi fa sicuramente piacere, ma i ragazzi non si devono assolutamente esaltare. Se dovessimo esaltarci per una vittoria, per quanto importante, sarebbe un problema per il prosieguo del campionato, e mi auguro non succeda. Si deve voltar subito pagina, la classifica è a portata di mano: vogliamo giocare per consolidare e migliorare le nostre posizioni nei primi posti della classifica. E quello contro l'Albinoleffe, dietro a noi di 3 punti, è uno scontro diretto molto importante".



ALBINOLEFFE GRAN DIFESA, JUVE GRANDE ATTACCO - "Ormai siamo nel girone di ritorno, le caratteristiche delle squadre sono evidenti a tutti. L'Albinoleffe è ben allenato, compatto, sa che quello che deve fare, difende bene con tutti gli effettivi, noi dovremo cercare con qualità e velocità le giocate e gli spazi giusti".

"Il nostro compito è di portare tutti i ragazzi pronti alla vigilia delle partite, poi fare le scelte giuste per dare qualità tecnica e morale alla squadra, facendo sentire importanti tutti i giocatori. Quest'ultimo è un compito difficile. Devo farli ruotare in formazione e quando sono stati chiamati in causa hanno risposto in maniera positiva"."Questo è un altro dato che fa piacere, ed è stato importantissimo che siano andati in gol anche i nuovi acquisti. Sappiamo che il nostro mercato è stato atipico: abbiamo cambiato tanti ragazzi, sono arrivati tanti giovani interessanti da inserire nel miglior modo possibile. Aver bagnato subito qualche esordio con il gol è fondamentale per inserirsi nel mondo Juventus col piede giusto".