Si profila un cambio di guida tecnica per la Juventus Under 23, che ha concluso al 12° posto il girone A di Serie C. Come ipotizzato da Tuttosport, l'attuale allenatore Mauro Zironelli è destinato a lasciare la panchina juventina: al suo posto potrebbe arrivare un grande ex giocatore bianconero come Andrea Pirlo.