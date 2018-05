La Juventus sta festeggiando il settimo scudetto consecutivo dopo l'ultima partita della stagione giocata contro il Verona. Undici anni fa a quest'ora in casa bianconera si festeggiava per il ritorno in Serie A arrivato dopo la vittoria sull'Arezzo di Antonio Conte per 5 a 2. Quel giorno in Toscana i bianconeri festeggiarono la promozione aritmetica in Serie A.