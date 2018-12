La Juventus va a caccia del record di 102 punti, conquistato nel 2013/14 con Antonio Conte in panchina. Se i bianconeri dovessero vincere anche questa sera contro la Roma, la strada sarebbe ancor più in discesa, ma soprattutto garantirebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di restare in corsa per un altro record "da 100 punti". Sono infatti 94 i punti conquistati fin qui nel 2018 dalla Juventus, più di Paris Saint-Germain (87) e Manchester City (85). Con Roma, Atalanta e Sampdoria di fronte a sé, la Vecchia Signora può tranquillamente raggiungere la simbolica cifra nell'anno solare.