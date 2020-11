11 gol in 11 presenze in questa stagione, Erling Braut Haaland è il gioiello del Borussia Dortmund che fa gola ai top club europei, Real Madrid in particolare. Il padre dell’ex Molde e RB Salisburgo, Alf-Inge, parla a Sport1 del 9 giallonero: “Quando giochi bene è logico che i grandi club bussino alla tua porta ma qui stiamo parlando di speculazione. Abbiamo firmato un lungo contratto con il Dortmund e il BVB ha una squadra fantastica per Erling al momento Non cerchiamo altro. Futuro? Non sai mai cosa può succedere, penso che abbia voglia di vincere dei trofei con il Borussia. Questo è il suo obiettivo. Erling può ancora ottenere molto in Germania e fare grandi progressi”.



La Juventus è stata a un passo dal suo acquisto, due anni fa, poi Raiola lo ha portato al Dortmund. E dal 2022 scatterà la clausola rescissoria che fisserà il prezzo di Haaland: 75 milioni di euro. I bianconeri monitorano, al pari di Real Madrid e Manchester United.