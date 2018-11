Sono queste le ultime rivelazioni presentate daa proposito del trasferimento più clamoroso realizzato durante la finestra estiva di calciomercato 2016: il passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni di euro . Nel momento in cui la transazione si realizza, essa fa registrare il valore record assoluto e porta a sfondare la soglia psicologica dei 100 milioni di euro.. Ma sul momento l'affare suscita clamore e molte perplessità, e non soltanto per la cifra pagata. Le maggiori attenzioni vengono richiamate dall'esorbitante quota che, sulla cifra di transazione, finisce all'agente del centrocampista francese.. Come riferisce la relazione finanziaria annuale della Juventus. relativa all'esercizio chiuso il 30 giugno 2017,. E in presenza di una percentuale così pesante è automatico interrogarsi sul fatto che si tratti di una semplice commissione, o se piuttosto ci si trovi davanti a una, cioè il sistema che monitora i trasferimenti di calciatori e il flusso del denaro.. Dalla quale emerge una realtà che va ben oltre i sospetti.. Come se la Juventus stesse lì a mettersi di traverso rispetto alla realizzazione dell'affare.. Secondo quanto riporta l'articolo pubblicato ieri sera sul sito di Der Spiegel, i dirigenti del Manchester United non sono al corrente dell'accordo fra Raiola e la Juventus.E basterebbe sfogliare le collezioni di giornali dell'epoca per rinfrescarsi la memoria sulla concordia d'intenti fra Juventus e Raiola, relativamente alla cessione di Pogba e all'alto prezzo da spuntare. Ma al di là di questo aspetto, rimane il fatto che l'agente italo-olandese abbia trattato in rappresentanza di tutte e tre le parti in causa. Ciò che secondo il regolamento inglese, precisa Der Spiegel, è cosa lecita, ma che su un piano etico va giudicata diversamente. Soprattutto, c'è che secondo i calcoli presentati già un anno fa dal settimanale tedesco, Raiola arriva a intascare 49 milioni di euro per aver intermediato quell'affare , i guardiani dei trasferimenti raccomandano per la Juventus una modesta sanzione pecuniaria:Una cifra in linea con sanzioni elevate contro altri club per la violazione del divieto di TPO attivo dal 1° maggio 2015. E davvero, si tratta di sanzioni talmente blande da rappresentare di fatto un incentivo a violare il divieto.. Quelli del Disciplinary Committee se la prendono comoda nel rispondere alla squadra del TMS. Si fanno sentire a ottobre 2017, attraverso un messaggio in cui. Ma si precisa pure che non vi siano i presupposti legali per agire, e che in conseguenza di ciò si auspica una revisione delle regole per poter intervenire più efficacemente in future e analoghe circostanze. Nel messaggio viene aggiunto che è in preparazione, da parte della Fifa, un comunicato stampa ufficiale per riferire sulla vicenda., al fatto che “non dovrebbero essere tollerati”, persino all'assenza di presupposti legali per intervenire. Semplicemente, viene stabilito che non siano state raccolte sufficienti prove di violazione, da parte della società bianconera, dell'articolo 18-ter del Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori Ciò che significa una bocciatura della segnalazione inviata dai guardiani del TMS. E forse del sistema stesso, che porta a sanzioni risibili e viene pure fatto funzionare a intermittenza.(5. continua)@Pippoevai