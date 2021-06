“Certamente mi fa male.. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla". Sono le parole di un distrutto, al termine di. L’eliminazione è arrivata come un fulmine al ciel sereno dopo un girone dominato giocando un ottimo calcio.. Al 54’, ancora sullo 0-0, De Ligt scivola inspiegabilmente e, per fermare Schick, lanciatissimo verso la porta, mette una mano sul pallone. L’arbitro inizialmente lo ammonisce ma poi, richiamato dal Var cambia la decisione. L’Olanda è in 10 e De Boer è costretto a togliere Malen per far entrare Promes e passare al 4-4-1. La partita cambia radicalmente a favore degli ospiti.dopo averla eliminata dalla Champions con un gol di testa e aver incantato l'Europa insieme a De Jong, Van de Beek e Ziyech,. De Ligt non prende molti gialli: 12 in due stagioni alla Juve, 15 in tre stagioni all’Ajax e due con la nazionale, e questo è solo il suo secondo cartellino rosso in carriera. I falli di mano iniziano però ad essere numerosi.. In Italia si era presentato, fra le varie difficoltà, con due errori clamorosi di questo tipo: in(in quel caso poi i bianconeri vinsero 2-1) e in, quando fu invece decisivo per l’insperato 1-1 conquistato dai padroni di casa. Questi due non sono gli unici tocchi con il braccio nella sua prima stagione juventina: in altri casi i suoi interventi erano stati al limite, ma era stato graziato anche a causa di un regolamento non chiarissimo., come nel caso del, nel, o di quanto successo ieri alla Puskas Arena.A sollevare qualche dubbio sulla sua effettiva crescita in questi due anni era stato poi una leggenda del calcio olandese e del nostro campionato,. Dopo il 2-0 rifilato all’Austria dalla sua nazionale, l’ex centravanti del Milan aveva, in anticipo come sempre, aspramente criticato la squadra di De Boer, prendendosela soprattutto con De Ligt. “Lui è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco.. Ecco, se lo dice uno come Van Basten, bisognerebbe quantomeno porsi la questione: de Ligt non è migliorato quanto avrebbe dovuto.. Anche se le cose vanno bene, bisogna sempre cercare di migliorare. Voglio migliorare ogni allenamento e ogni partita.Sono contento dei complimenti e delle critiche, poi non posso che fare meglio" – aveva risposto De Ligt. Sono parole, le sue, unite anche a quelle post-eliminazione, che dimostrano grande. Ora è arrivato il momento di limarli quei limiti.