Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in amichevole contro il Tottenham. Queste le sue parole sul possibile acquisto di Paul Pogba da parte dei Blancos, riportate da El Chiringuito: "Siamo uno squadrone. Pogba è un grande giocatore, sarebbe fantastico in qualsiasi squadra. Però ho fiducia nei miei compagni". Il Real resta in pole per l'acquisto del forte centrocampista francese, nel mirino anche della Juventus.