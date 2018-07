Walter Veltroni, politico e giornalista, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus.



Queste le sue parole: "Un gran colpo per il calcio italiano, è l'acquisto più bello, come fu con Maradona. Ma è soprattutto una notizia meravigliosa per i tifosi della Juventus, che avranno la possibilità di vedere il giocatore che ha vinto 5 volte il Pallone d'Oro. L'arrivo di Ronaldo non è solo il giusto riconoscimento per il lavoro della dirigenza bianconera negli ultimi anni, ma è importante per tutto il calcio italiano, che ora avrà i riflettori puntati addosso come in passato. Sarà meglio farsi trovare pronti".