Deja-vù. A distanza di un anno, Paulo Dybala potrebbe finire nuovamente sotto i riflettori per una possibile cessione. L’anno scorso fu molto vicino a trasferirsi in Premier League, dove Manchester United e Tottenham erano pronte ad accoglierlo a braccia aperte, ma la voglia di Juve prevalse su tutto. Un anno dopo, la volontà della Joya è rimasta immutata, ma i rumors di mercato sono tornati a far parlare di lui. Questo perché la Juve non vive un momento roseo dal punto di vista economico, e una sua eventuale cessione (si parla di 100 milioni) sarebbe linfa vitale per le casse del club. Ma al contempo, sarebbe un ‘omicidio’ progettuale, il peggior modo per aiutare Pirlo.



