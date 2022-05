ordinaria amministrazione, bravo a tenere il palo sulla punizione di Aramu, non può nulla sul tiro da fuori del mancino di Cirié.torna terzino, può permettersi di svolgere il compitino, sua la sponda per il raddoppio di Bonucci.ci mette la testa quando serve per sbloccare il risultato, poi combatte con esperienza e infine sempre sua è la zampata da tre punti. Davanti steccano, ci pensa lui.dominante, tanto per cambiare, perfetta la torre per Bonucci.: colpisce una traversa in avvio, quando spinge è uno in più, quando viene puntato a volte uno in meno (13' stun disastro): reclama un rigore in avvio, forse un po' troppo nervoso (13' staccolto con un'ovazione, poi passeggia alla ricerca di una posizione che non trova).protegge Miretti, si fa ammonire con troppa facilità, almeno corre.ruba subito un pallone con la partecipazione di De Ligt, così prende fiducia. Gioca di prima e cambia campo, calcia bene da palla inattiva ispirando pure la rete del vantaggio, tenta il tiro. Bene, benissimo. A volte, forse, basta farli giocare... (34' stvedi Zakaria, si propone anche nell'area avversaria, sta bene e si vede.lotta ma non sempre vince, mai pericoloso (34' st).: pasticcione, non concretizza mai ciò che produrrebbe (24' stqualche guizzo, tra i pochi a entrare senza abbassare il livello del giocatore sostituito).All.premiato da Miretti, salvato da Bonucci. I tre punti arrivano, ma di nuovo la Juve sembra ancora molto lontana da ciò che dovrebbe essere.sempre troppo poco sicuro.tiene botta, il migliore là dietro.complica la giornata di Vlahovic.: con esperienza supera un complicato avvio.controlla la sua zona di competenza (41' st).: perde il duello con Rabiot (19' streattivo, la sistema per Aramu).: Miretti sembra un gigante (37' st: alza il livello di attenzione in mediana); non entra mai realmente in partita (1' st: soffre meno, subito ammonito).: tra i migliori del Venezia, almeno ci prova (41' st).: tira aria di derby e lui sa scatenarsi. Pericoloso su punizione, spreca un'occasione ghiottissima poco dopo, trova la rete nel modo più difficile spezzando un digiuno che proseguiva proprio dalla gara d'andata.scompare nella morsa Bonucci-De Ligt.All.avvio da incubo, poi il Venezia si riorganizza. Forse non tutto è perduto, il pareggio avrebbe dato almeno un po' di coraggio.e