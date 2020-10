In tre per una fascia. Il grande rebus in vista di Juve-Verona per Pirlo è a sinistra: con Chiesa squalificato, dopo il rosso a Crotone all’esordio in bianconero, sono tre i candidati di Pirlo: Frabotta, Bernardeschi e Cuadrado. Frabotta, in questo momento è il favorito per la maglia da titolare, ma le incognite per Pirlo sono ancora tante.