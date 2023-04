Torna la Serie A: nell’anticipo serale si affrontano Juve e Verona. Di seguito l’analisi degli episodi arbitrali più controversi



Juventus – Verona sabato ore 20.45

Marchetti

Di Iorio – Di Gioia

Iv: Ghersini

Var: Valeri

Avar: Giua



74' - Malinteso in campo. Magnani resta a terra e Duda si ferma per far arrivare i soccorsi. Il giocatore però non mette fuori il pallone che gli viene sfilato dalla Juve che riparte in contropiede. Qualche scaramuccia ma poi Marchetti è bravo a ristabilire l'ordine



69' - Contatto Duda-Di Maria: il bianconero va giù al limite dell'area per un chiaro pestone. Marchetti non fischia



55' - Ingenuità di Kean che, scivolando, commette un fallo da giallo. Diffidato, salterà la sfida con la Lazio



35' - Ceccherini stende Milik al limite dell'area di rigore. Protesta la Juve ma è giusto concedere solo punizione