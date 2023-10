Di seguito la rassegna degli episodi arbitrali in Juve-Verona, anticipo serale del sabato della decima giornata di Serie A:



Juve-Verona, 28/10 alle 20:45



Arbitro: Feliciani

Assistenti: Carbone e Giallatini

Quarto uomo: La Penna

Var: Nasca

Avar: Abbattista



57' - Kean irritato per i due gol annullati, allontana il pallone e viene ammonito.



54' - Altro gol annullato alla Juve e a Kean, che batte Montipò di testa ma all'inizio dell'azione allarga troppo il gomito su Faraoni.



50' - Giallo a Folorunsho per proteste.



44' - Anche Folorunsho rischia di toccare di mano in area, ma anche per lui è spalla, tutto regolare dopo il check.



40' - Giallo anche per Rugani, che stende Djuric.



38' - Ammonito Djuric per eccesso di foga.



24' - Doig crossa al volo, la palla carambola su Weah che tocca col petto: si controlla se ci sia un contatto con la mano, il gioco può proseguire.



15' - Kean segna con un'azione personale meravigliosa, ma parte in fuorigioco al momento di ricevere il pallone. Gioia effimera per l'attaccante, ex di turno.